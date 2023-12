Etwas mehr als einen Monat ist es her, dass Amazon Prime Video mit Fitzeks "Therapie" eine deutsche Thriller-Serie veröffentlicht hat. Schon längst laufen die Dreharbeiten an der Filmversion eines weiteren Fitzek-Stoffs, wie Philip Pratt, Head of German Originals bei Prime Video, kürzlich im DWDL.de-Interview ankündigte. Ziegler Film setzt "Der Heimweg" um – es ist der zweite Stoff, der innerhalb der Kooperation von Fitzek, der Produktionsfirma und Prime Video Deutschland entsteht. Produziert wird in Berlin und Umgebung.

Zum Inhalt: Als Jules (Tambrea) seinen Dienst am Begleittelefon antritt, einem telefonischen Support für Frauen, um sicher nach Hause zu kommen, sieht alles nach einem ruhigen Samstagabend aus. Bis der Anruf einer jungen Mutter namens Klara (Heyer) bei ihm landet, die behauptet, sie würde noch in dieser Nacht durch einen berüchtigten Frauenmörder sterben. Dieser hat ihr zuvor ein Ultimatum gestellt: Entweder sie tötet ihren Ehemann (Mücke) oder sie wird noch heute Nacht ermordet. So beginnt Klaras verzweifelte Flucht vor dem sogenannten Kalenderkiller – mit Jules am Telefon, der ihre einzige Hoffnung auf Rettung ist.

"Der Heimweg" soll Ende 2024 veröffentlicht werden. "Zum Start im Oktober erreichte 'Sebastian Fitzeks Die Therapie' auf Anhieb Platz 1 der Prime Video Charts in Deutschland und Österreich und rangierte in über 30 weiteren Ländern in den Top Ten", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video. Die Produzentinnen Regina Ziegler, Barbara Thielen und Susa Kusche gaben an, sich zu freuen, dass " wir den erfolgreichen Weg mit Sebastian Fitzek und Prime Video weiter gehen."