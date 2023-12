am 05.12.2023 - 12:46 Uhr

"Das Grundgesetz der Tiere" lautet der Titel eines Animationsfilms, den Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" auf die Beine gestellt hat. Ausgestrahlt wird der Halbstünder, der nach einer Idee von Böhmermann und Miguel Robitzky entstanden ist, am Freitag, den 19. Januar um 23:00 Uhr - also auf dem bewährten "ZDF Magazin Royale"-Sendeplatz, das zu diesem Zeitpunkt noch in der Winterpause weilt.

Inhaltliche Details zu dem Animationsfilm hat das ZDF bislang nicht genannt, dafür allerdings schon Informationen zur Besetzung verraten. Demnach werden unter anderem die Stimmen von Bastian Pastewka, Olli Dittrich, Uschi Glas und El Hotzo in "Das Grundgesetz der Tiere" zu hören sein.

Im Vorfeld des Films wird das ZDF indes ein "heute-show spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster ausstrahlen. Unter dem Titel "Deutschland hat das Faxen dicke" reisen die beiden Reporter durch die "Digitalwüste Deutschland" und gehen der Frage nach, warum das Land aus diesem Gebiet unterentwickelt ist.

In "gewohnt satirisch-ironischer Weise" sollen sie über die Ursachen und Versuche berichten, den digitalen Rückstand der Republik aufzuholen. Ausgestrahlt wird das "heute-show spezial" wie gewohnt um 22:30 Uhr.