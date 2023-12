Es war ein Jahr mit enormen Herausforderungen für den gesamten Markt, wobei ein Einzelsender wie RTLzwei noch einmal besonders getroffen wurde. Auch in Folge dessen hatten die Gesellschafter des Senders eigentlich den Plan gefasst, die Vermarktung in die Hände der Ad Alliance zu legen. Doch das Kartellamt entschied nicht rechtzeitig, das Vorhaben liegt vorerst auf Eis und El Cartel Media lebt weiter. Dieses 2023, ein wilder Ritt für den Sender aus Grünwald, inklusive der unerklärlichen Wendler-Episode im März. Da kann es kaum schaden, in unruhiger See die Brücke zu verstärken.

Und so verstärken die Gesellschafter des Senders zum neuen Jahr die Geschäftsführung und befördern damit die bisherige Finanz-Chefin und Chief Operating Officer Nicole Glatzmaier zur zweiten Geschäftsführerin neben Andreas Bartl. Damit ist neben ihm erstmals seit Gründung des Senders vor mehr als 30 Jahren eine Frau an der Spitze. Ihre aktuellen Aufgaben soll Glatzmaier parallel zur neuen Rolle weiterhin wahrnehmen. Dazu zählen neben der Finanzsteuerung, das Personalmanagement, die Organisationsentwicklung sowie die Führung der operativen Geschäfte von RTLzwei.

"Es ist mir eine große Freude, meine langjährige Kollegin Nicole Glatzmaier in der Geschäftsführung zu begrüßen. Nicole und ich arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Führungskreis eng und vertrauensvoll zusammen. Sie ist eine ausgewiesene Finanzexpertin und außergewöhnliche Strategin, die RTLzwei seit Jahren lebt und liebt. Nicht zuletzt mit ihrem Ansatz eines modernen Leaderships, den wir seit mehreren Jahren umsetzen, ist sie für die RTLzwei-Geschäftsführung eine wertvolle Bereicherung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Andreas Bartl, Geschäftsführer RTLzwei und El Cartel Media.