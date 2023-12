Für Anfang Januar hat Vox die Rückkehr zahlreicher bekannter Programme in Aussicht gestellt. So wird der Freitagabend direkt ab Jahresbeginn, also dem 5. Januar, einer frischen Staffel von "Wo die Liebe hinfällt" gehören. In dem Format, das zuletzt bei den klassisch Umworbenen für etwa sechs Prozent Marktanteil im Schnitt sorgte, geht es um "vermeintlich ungewöhnliche Liebesbeziehungen". Unter anderem sollen in der neuen Runde auch Geschichten von Paaren weitererzählt werden, die vor rund zwei Jahren schon einmal zu sehen waren.

Fortgesetzt wird sonntags auch "Ab in die Ruine". Vox hat neue Folgen ab dem 7. Januar und dann jeweils ab 18:10 Uhr in Aussicht gestellt. Die Produktion ist bereits seit 2013 Bestandteil des Vox-Programms. In diesem Jahr bisher letztmals lief das Format Anfang März. Ähnliches gilt für "Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein."



Auch dieses Format wird im neuen Jahr auf bekanntem Sendeplatz zurückkehren: samstags um 19:10 Uhr. Dort sicherte sich die Produktion mit sechs Folgen im Januar und Februar 2023 rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen – etwas mehr als eine Million Menschen schauten im Schnitt zu. Die neue Staffel startet auf dem Slot nun am 6. Januar kommenden Jahres.

Was passiert unter anderem in den neuen Folgen? Anka Purwin betreibt einen Gnadenhof für benachteiligte Hunde in Möckern bei Magdeburg. Die zentrale Hoffläche wird bei Regen überschwemmt und die große Hundewiese bietet kaum Entfaltungsmöglichkeiten für die Tiere. Ralf Seeger und seine "Harten Hunde" helfen Anka, den Hof in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Dabei lernen sie den gelähmten Leo kennen, der ein Projektil im Rücken hat, und Dogge Camillo, der nach schrecklichen Vorfällen eine langsame Rehabilitation benötigt.