In ihrer neuen Funktion als Programmgeschäftsführerin soll Kirsten Petersen die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung von Vox vorantreiben und das Programmangebot des Senders weiter ausbauen. Ihre Berufung steht wie schon kürzlich die Benennung von Stephan Schmitter zum CEO von RTL Deutschland für Kontinuität. Bereits in ihrer bisherigen Rolle trug Petersen dazu bei, dass Vox 2023 ein starkes Jahr zu verzeichnen hat. Zu den von ihr verantworteten Formaten gehörten zuletzt „First Dates Hotel“, „Mälzer und Henssler liefern ab“ sowie „Showtime of my life“, das 2021 gemeinsam mit Kirsten Petersens Formatentwicklung „Princess Charming“ den Deutschen Fernsehpreis gewann.

"Ich freue mich sehr, dass mit Kirsten Petersen künftig eine exzellente Strategin, kreative Programm-Gestalterin und ausgewiesene Kennerin der TV-Branche die Programmgeschäftsführung bei Vox übernimmt. Sie lebt und liebt die rote Kugel und wird mit ihrer langjährigen Expertise, ihrem hervorragenden Gespür für Trends und guten Content die Erfolgsgeschichte von Vox zusammen mit ihrem außergewöhnlichen Team weiter fortschreiben", erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und ab Januar neuer CEO von RTL Deutschland.

Damit ist auch klar: Marcel Amruschkewitz, der bisher zusammen mit Petersen im Duo de facto die Führung der Marke übernommen hat, bleibt an Bord. Die neue Vox-Chefin Kirsten Petersen freue sich „sehr, den Sender künftig als Programmgeschäftsführerin zu verantworten und unsere Programme weiterhin mit unseren bewährten Teams und der besonderen Vox-Handschrift zu gestalten. Gemeinsam mit Marcel Amruschkewitz, Iris Preiß und dem gesamten Vox-Team möchte ich unsere erfolgreichen Programmmarken kontinuierlich ausbauen, frische Akzente setzen und unsere rote Kugel weiter strahlen lassen.“

Die neue Vox-Programmgeschäftsführerin machte 1999 ein Volontariat in der Unterhaltung von RTL Television. 2002 wechselte sie als CvD zu Brainpool TV, bevor sie 2005 als Executive Producer zu RTL zurückkehrte und in dieser Funktion u.a. Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, „Let’s Dance“, „Der Bachelor“ und viele weitere Erfolgsformate verantwortete. 2016 übernahm Petersen die Ressortleitung der Programmentwicklung und ein Jahr später die Bereichsleitung der Programmentwicklung von RTL Television. In 2019 wechselte sie als Unterhaltungschefin zu Vox.