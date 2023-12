Auch am 31. Dezember 2023 werden RTL und Vox wieder über viele Stunden hinweg Musikprogramm ausstrahlen. Genau das hat beiden am letzten Tag 2022 gute Quoten beschert. RTL etwa sicherte sich damals mit mehreren Stunden von "Chartshow"-Aufnahmen zweistellige Marktanteile im Nachmittagsprogramm. Vox holte mit "100 Songs, die die Welt bewegten" teils an die sieben Prozent.

Was bei Vox im Vorjahr nicht funktionierte, wird getauscht. Nach dem "Songs"-Marathon setzte der Privatsender zum vergangenen Jahreswechsel auf "Queen Forever – Die Freddie Mercury Story", doch das über vierstündige Programm erreichte weniger als drei Prozent Marktanteil. In diesem Jahr will Vox die letzten Stunden des Jahres nun mit "Die Hitwisser" begehen. Dabei wird eine Folge aus dem Archiv gekramt, die erstmals am 30. Dezember 2022 zu sehen war.



Um 23:45 Uhr soll dann zudem nochmals eine "100 Songs, die die Welt bewegten"-Ausgabe wiederholt werden. RTL setzt ab 19:05 Uhr seinen "Chartshow"-Marathon fort. Ab 20:15 Uhr geht es dann wieder um Silvester-Party-Hits. Hier wiederholt der Sender eine von Oliver Geissen moderierte Ausgabe, die ihre Erstausstrahlung an Silvester 2021 hatte. In Folge dessen werden die NFL-Übertragungen an diesem Tag wieder an Nitro abgegeben. Voxup und RTLup setzen derweil am Silvesterabend auf Fiktionales: Bei Voxup läuft ein "Major Crimes"-Marathon, RTLup zeigt ab 20:15 Uhr drei Folgen des "Blaulicht-Reports". Ab kurz vor 23 Uhr folgen mehrere Ausgaben von "Anwälte der Toten".

Am Neujahrstag setzt sich bei RTL zudem eine Tradition fort. Ab kurz nach 19 Uhr geht es in "Dumm gelaufen!" einmal mehr um lustige Pannen. Abends startet die 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?", wie bereits berichtet wurde. Am 30. Dezember blickt RTL nochmals auf das zurückliegende Jahr zurück - zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht soll dann nach eigenen Angaben aber kein Rückblick von der Stange zu sehen sein, "sondern ein unterhaltsames Ranking": Nämlich "Was für ein Jahr! 77 Geschichten, die uns 2023 beeindruckt haben".