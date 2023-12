In dieser Woche wird das Finale der ersten Staffel von "Squid Game: The Challenge" bei Netflix verfügbar gemacht – und schon jetzt steht fest. Der Streamer wird die Show um eine zweite Staffel verlängern, entsprechenende Castings laufen bereits. In dem Format spielen 456 Spielerinnen und Spieler um einen Geldgewinn in Höhe von 4,56 Millionen US-Dollar. Das ist zugleich eine der höchsten Gewinnsummen, die es jemals in einer Gameshow gab. Das passt aber, denn die Anzahl der Teilnehmenden ist ähnlich groß.

Offen bleibt noch, wann Netflix die zweite Staffel von "Squid Game: The Challenge" produzieren lässt und wann sie entsprechend erscheinen wird.