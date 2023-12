Auch in diesem Jahr wird Jörg Pilawa in Sat.1 einen Jahresrückblick moderieren. Die Aufzeichnung erfolgte schon Ende November, die Produktion übernahm die Firma Cheerio Entertainment. Ersten Meldungen zufolge war es geplant, dass "Unser 2023 – Der Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" am Mittwoch, 27. Dezember zur besten Ausstrahlungszeit laufen soll. Doch inzwischen ist klar, dass Sat.1 an diesem Abend auf das Debüt von "Kiwis großer Partynacht" setzt.

So blickt Sat.1 also noch ein bisschen später in diesem Jahr auf 2023 zurück. Zu sehen gibt es die Produktion nun in der Primetime des 29. Dezember, also an einem Freitagabend. Somit geht Sat.1 der Konkurrenz von "Wer weiß denn sowas XXL" aus dem Weg – das ARD-Primetime-Quiz läuft ebenfalls am letzten Mittwoch des Jahres.



Das Konzept des Sat.1-Rückblicks weicht derweil von dem anderer Formate ab. Zu Gast sind vier Prominente, die ihr jeweiliges "Highlight des Jahres" vorstellen sollen. "Je unterhaltsamer sie ihr Thema verkaufen, desto mehr überzeugen sie auch andere", heißt es in der Beschreibung. Pilawa wiederum "testet, wie gut seine prominenten Gäste in diesem Jahr aufgepasst haben". Mit dabei sind Horst Lichter, Wigald Boning, Caroline Frier und Elena Uhlig. Ebenfalls neu ist die Location: Anstelle des Theaters am Potsdamer Platz wird der Jahresrückblick diesmal in den Kölner MMC-Studios aufgezeichnet.



Das Weihnachtsprogramm von Sat.1 überrascht derweil nicht. Auch 2023 zeigt der Privatsender an Heilig Abend den Spielfilm "Kevin - Allein zu Haus", der zuletzt immer für sehr hohe Quoten sorgte. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann "Kevin – Allein in New York" eingeplant. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es zur Primetime die Free-TV-Premiere von "Top Gun: Maverick".

Jahresrückblicke bietet kurz vor dem Ende von 2023 auch ProSieben an. So ist am 27. Dezember eine rund zweistündige "TV Total"-Ausgabe zu sehen, die das Jahr Revue passieren lassen soll. Am Donnerstag, 28. Dezember läuft fast dreieinhalb Stunden lang zur besten Sendezeit "Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2023".