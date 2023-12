25 Folgen einer Fitness-Studio-Serie namens "Pumpen" hat das ZDF bei Lasse Scharpen und Studio Zentral bestellt. Nun steht fest, wann die Serie, die in erster Linie für die Verwertung in der Mediathek konzipiert ist, starten wird: Am Donnerstag, 18. Januar um zehn Uhr morgens werden auf einen Schlag fünf Episoden des Formats zur Verfügung gestellt. Danach geht es mit wöchentlich einer Folge weiter. Lineare Sendeplätze erhält das Programm auch bei ZDFneo und im ZDF. ZDFneo zeigt ab Sonntag, 3. März ab 18:40 Uhr wöchentlich eine Doppelfolge, das ZDF ab Donnerstag 7. März um 0:45 Uhr einen solchen Zweierpack.

Die Hauptfiguren der Serie, Mia (Lotte Becker) und Tom (Timur Bartels), könnten unterschiedlicher nicht sein und hatten schon seit Jahren so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander. Doch nun erfahren sie, dass ihre Mutter (Katharina Abt) bei einer morgendlichen Schwimmrunde im See ertrunken ist. Sie sollen nun das Fitnessstudio der Verstorbenen übernehmen. Dabei wollte Mia nie etwas mit der verhassten Muckibude zu tun haben. Doch schnell begreifen beide, dass sie zusammenhalten müssen, wenn sie Juttas letztem Willen gerecht werden wollen.

"Unser Fitnessstudio in 'Pumpen' ist ein Studio, wie es überall in Deutschland zu finden ist – egal ob in der größten Stadt oder im kleinsten Dorf", erklären die Produzenten Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut. Man erzähle, so die beiden, "universell, unterhaltsam und emotional". Thematisiert werden soll der Drang nach Selbst-Optimierung, Burn-Out, Body-Positivity, aber auch die Angst vor dem Erwachsenwerden. "Das Fitnessstudio als Setting ist wenig bespielt, gleichzeitig ist Fitness ein absolutes Lifestyle-Thema, insbesondere für jüngere Menschen", erklärt zudem Theresa Schreiber, die Koordinatorin der ZDF Mediathek.

Die Inhalte zu "Pumpen" sollen nicht nur in der ZDF-Mediathek zu finden sein – auch in den sozialen Netzwerken werde es Content aus dem Fitness-Universum geben, um das junge Publikum auf die Serie aufmerksam zu machen. Tani Sawitzki, Gesa Scheibner und Silvia Overath sind die Headautorinnen von "Pumpen", Regie geführt haben unterschiedliche Personen, darunter Lyon Oona Baur, Maxmilian Mundt und Daniel Vogelmann.