am 08.12.2023 - 19:05 Uhr

Sowohl der MDR als auch das Zweite werden, so sehen es jedenfalls die jeweiligen Finanzplanungen vor, im kommenden Jahr mehr Geld ausgeben als sie erwirtschaften. In beiden Fällen werden vorhandene Rücklagen angegriffen. Anders sieht der Haushaltsplan des Hessischen Rundfunks (HR) aus. Intendant Florian Hager plant im kommenden Jahr nämlich mit einem Plus.





Inhaltlich wolle der HR daran arbeiten, "weiter relevant zu bleiben sowie mehr Menschen – und vor allem solche, die bisher noch nicht mit uns in Kontakt kommen – zu erreichen", wie Hager es nannte. Freiling kommentierte: "Der Rundfunkrat unterstützt den Weg einer stärkeren Zusammenarbeit in der ARD bei Verwaltung, Technik und Programm. Dabei muss die Regionalität als Kernauftrag einer föderalen ARD gestärkt werden, um nah bei den Menschen zu bleiben."