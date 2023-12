Am vergangenen Mittwoch schauten linear erstmals weniger als zwei Millionen Menschen zu und auch bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Reichweiten für das "Hotel Mondial" deutlich schlechter aus als bei anderen 19:25-Uhr-Serien, etwa "Bettys Diagnose" oder "Die Rosenheim-Cops". Das Potential, das im ZDF vor Beginn der Staffel gesehen wurde – nicht zuletzt weil man das Hotel-Setting als spannend erachtete, wurde also nicht gehoben. Obwohl sich die Serie wegen des überwiegenden Studio-Anteils günstiger produzieren ließ als andere öffentlich-rechtliche Vorabendserien, reichte es letztlich nicht.

Eine dritte Staffel wird es nicht geben. Entsprechende DWDL.de-Informationen hat Axel Laustroer aus der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II des ZDF nun offiziell bestätigt. "Hotel Mondial" habe nicht die erwartete Resonanz für den Sendeplatz mittwochs um 19:25 Uhr, erzielt, heißt es vom Lerchenberg. "Mit 'Hotel Mondial' haben wir über zwei Staffeln mit seinem berührenden wie witzigen Ensemble das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Schweriner Luxushotels beleuchtet. Die Vorabendserie wird nach dem Ende der zweiten Staffel nicht fortgesetzt", sagt Laustroer über das Format, das Fiction Magnet produziert. Anfang 2024 übernimmt am Mittwochvorabend zunächst wieder der junge Krimi "Blutige Anfänger".

Nach derzeitigem Planungsstand wird das Serienfinale linear am 27. Dezember um 19:25 Uhr ausgestrahlt. Gegen die Absetzung regt sich übrigens schon Widerstand. Eine Gruppe von rund 150 queeren Menschen weltweit hat eine Petition gestartet, die es zum Ziel hat, das Format am Leben zu halten. In "Hotel Mondial" wurde zuletzt die Liebesbeziehung zwischen Hotelmanagerin Eva und Foodchefin Uli erzählt, die in der Community auf viel Anklang gestoßen sei.