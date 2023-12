Sat.1 hat Details zu seiner kommenden Musikshow "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" bekanntgegeben. So ist nun etwa klar, dass Matthias Opdenhövel durch die Show führen wird. Mit ungewöhnlichen Musik-Sendungen kennt sich der Moderator aus, präsentiert er doch auch "The Masked Singer" bei ProSieben. Beim Rest des Personals weiß Sat.1 durchaus zu überraschen.

In der Jury von "The Tribute" sitzen nämlich Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel. Das ist in jedem Fall eine Kombination, die man so im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen hat. Catterfeld und Wurst sind bekannte Größen in der Musikszene - und Engel ist es auch, er dürfte der große Masse aber wohl kein Begriff sein. Der 66-Jährige ist Schlagzeuger und als solcher schon seit vielen Jahren unter anderem mit Udo Lindenberg oder auch Peter Maffay auf Tour.

Sat.1-Chef Marc Rasmus sagt: "Unsere Jury für diese besondere Show der Musiklegenden glänzt mit Kompetenz: Yvonne Catterfeld weiß, wer dem Original stimmlich am nächsten kommt. Conchita Wurst ist DIE Expertin für den perfekten Auftritt. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Schlagzeuger bei Maffay und Lindenberg erkennt Bertram Engel sofort, welche Bands dem Original gerecht werden. Und Moderator Matthias Opdenhövel kennt sich mit großen Hits bekanntermaßen bestens aus."

In der neuen Sat.1-Show geht es um die Suche nach Deutschlands bester Coverband. Diese müssen ihren großen Vorbildern dabei so nah wie möglich kommen. Beurteilt werden sie dabei nach Stimme, Performance und Sound. Wenn das Gesamtpaket Jury und Studiopublikum überzeugt, haben die Bands im Finale der Show die Chance auf ein Live-Konzert in einer großen Arena. Das Original "The Tribute – Battle of the Bands" wurde von John de Mols Talpa entwickelt und war in den Niederlanden ein großer Erfolg. Die deutsche Version wird von Cheerio Entertainment produziert. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.