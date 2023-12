Ende 2021 gewährte Kabel Eins in einer Staffel von "Berlin hinter Gittern" Einblicke in den Alltag einer JVA in der Hauptstadt – damals wurde der Fokus in erster Linie aber auf die Arbeit von Beamtenanwärterinnen und -anwärtern gelegt. Für Anfang 2024 hat nun RTLzwei ein neues Doku-Format rund um das Leben hinter verschlossenen Zellentüren angekündigt: In "Hinter deutschen Gittern" soll es aber um Insassinnen und Insassen gehen. Die Firma south & browse hat das für Donnerstag, 4. Januar 2024 zur besten Sendezeit geplante Programm, umgesetzt.

Gefilmt wurde in Billwerder in Hamburg, nach RTLzwei-Angaben das größte Männergefängnis in Norddeutschland: Zu sehen sein wird auch ein 41-Jähriger, der schon zum x-ten Mal einsitzt. Die Kameras liefen zudem auch in einer Justizvollzugsanstalt für Frauen in NRW. Macherinnen und Macher versprechen einen "schonungslosen Einblick" in die Gefängnisse. Thematisiert werden sollen auch "Herausforderungen" von Ex-Inhaftierten, wenn es darum geht, nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.



Zu sehen sein sollen etwa Jacky und Sarah, die in Willich II in NRW einsitzen: Wie bei vielen anderen Frauen geht es auch bei ihnen um Beschaffungskriminalität, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Beide Frauen sind Mütter, doch ihre Kinder wachsen ohne sie und auch ohne Vater auf. Beide eint: Sie wollen hinter den Gefängnismauern ein neues Leben beginnen – ein straffreies…

Nach der linearen Ausstrahlung in der Primetime wird "Hinter deutschen Gittern" auch beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit stehen.