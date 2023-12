am 11.12.2023 - 13:45 Uhr

Knapp drei Jahre vergingen, ehe die US-Krimiserie "Criminal Minds" - 15 Staffeln beim amerikanischen Network CBS beheimatet - beim Streamingdienst Paramount+ eine Fortsetzung erhielt. Seit gut einem Jahr ist die Serie dort unter dem Titel "Criminal Minds: Evolution" zu sehen, hierzulande übrigens bei Disney+.

Nun steht jedoch auch eine baldige Ausstrahlung im deutschen Free-TV an: Wie Sat.1 bestätigte, feiert die 16. Staffel des Dauerbrenners am Dienstag, den 9. Januar um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ihre Premiere. Im Falle eines Erfolgs kann sich Sat.1 schon auf eine Fortsetzung freuen, denn Paramount+ hat bereits zu Jahresbeginn grünes Licht für eine weitere Staffel gegeben.

Vor der Kamera sind weiterhin Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez und Paget Brewster zu sehen. Wer bisher schon Gefallen an "Criminal Minds" gefunden hat, dürfte daher auch mit der Fortsetzung gut leben können.

Für Sat.1 war "Criminal Minds" über viele Jahre hinweg eine echte Erfolgsserie, die dem Sender über Jahre hinweg zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe bescherte. Selbst die bislang letzte Staffel, die vor drei Jahren zu sehen war, kam im Schnitt noch auf rund neun Prozent Marktanteil und bewegte sich damit klar über den Normalwerten des Privatsenders.