Zum 1. Januar 2024 übernimmt Christoph Amend den neu geschaffenen Posten des "Editorial Directors" bei der "Zeit" und soll für die gesamte Verlagsgruppe dann neue publizistische Projekte entwickeln, die Chefredaktion beraten und "Konzepte an der Schnittstelle von Verlag und Redaktion" entwickeln. Amend hatte zuletzt den Posten des Editorial Directors beim "Zeit Magazin" inne, das er bei dessen Wiedereinführung 2007 mit entwickelte und bis 2020 geleitet hat.

Vielen ist er aber vor allem auch als Autor des Newsletters "Was für ein Tag" und (Co-)Host der Podcasts "Alles gesagt?" und "Und was machst du am Wochenende" bekannt, die er auch in seiner neuen Rolle fortführen wird. Er bleibt zudem auch weiterhin Herausgeber des Kunstmagazins "Weltkunst".

Einen Wechsel gibt's bei der "Zeit" unterdessen an der Spitze des Feuilletons: Zum 15. Februar übernimmt Andreas Lebert die Leitung, der obendrein aber auch weiterhin Chefredakteur des Magazins "Zeit Wissen" bleibt. Beim Feuilleton löst er die bisherige Doppelspitze aus Christine Lemke-Matwey und Volker Weidermann ab, die der "Zeit" aber treu bleiben und andere Aufgaben übernehmen.

Lemke-Matwey ist künftig als Kulturreporterin tätig. In dieser Rolle wird sie insbesondere an der Stärkung von Kulturreportagen arbeiten, außerdem die Angebote und Berichterstattung zu Musikthemen und die Entwicklung neuer Formate auf "Zeit Online" und auch im "Zeit"-Feuilleton ausbauen. Volker Weidermann wird als Kulturkorrespondent von "Zeit" und "Zeit Online" als Autor, aber auch in Audio- und Videoformaten und auf allen Kanälen über Kultur-, Literatur- und Gesellschaftsthemen berichten.