am 12.12.2023 - 08:12 Uhr

Nach Schauspieler Heinz Hoenig steht der nächste Name für das kommende Dschungelcamp fest: Wie RTL am Morgen bestätigte, wird auch Cora Schumacher bei der 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit dabei sein.

Berühmtheit erlangte sie als langjährige Frau an der Seite von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, mit dem sie bis 2015 verheiratet war. Sie selbst stand schon für mehrere Realityshows vor der Kamera: Vor fünf Jahren ging sie zu "Promi Big Brother", 2022 wiederum wirkte sie an der erfolglosen Sat.1-Show "Club der guten Laune" mit. Dazwischen hatte sie sogar ihr eigenes Dating-Format, das bei Joyn unter dem Titel "Coras House of Love" zu sehen war.

Nun also der australische Dschungel. "Ich bin auf der Reise zu mir selbst", sagte sie gegenüber RTL. "Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet."

Erst vor wenigen Tagen hatte RTL bestätigt bereits Schauspieler Heinz Hoenig als Teilnehmer der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bestätigt (DWDL.de berichtete). "Bild" spekulierte zudem über Teilnahmen von "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff und Nico Legat, dem Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat.