Julia Leischik ist in diesem Jahr mit ihrem Programm "Bitte melde Dich" überhaupt nicht in Sat.1 zu sehen gewesen, die letzte Staffel endete vor ziemlich genau einem Jahr - im Dezember 2022. Nun hat der Sender allerdings Nachschub des Formats angekündigt, die Sendung kehrt am 7. Januar ins Programm zurück und ist dann auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntagvorabend ab 18:55 Uhr zu sehen.

Aufgrund der Werbekrise haben viele Sender Formate um einige Zeit nach hinten verschoben, weil sie auf dann bessere Marktbedingungen hoffen. Ob diese Begründung auch auf den neuen Ausstrahlungstermin von "Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich" zutrifft, ist wahrscheinlich. Vor etwas mehr als einem Jahr erklärte Leischik gegenüber DWDL.de noch, dass die Sendung künftig immer regelmäßig von Herbst bis Weihnachten zu sehen sein soll. Dann kam der Einbruch des Werbemarkts, vor dem auch Unterföhring nicht verschont blieb.

Am Konzept hat sich derweil nicht geändert: Julia Leischik ist in dem Format auch weiterhin auf der Suche nach vermissten Menschen, um sie mit denen zusammenzubringen, die sich nach ihnen sehnen. In der ersten Folge trifft sie auf die junge Mutter Linda. Sie wünscht sich nichts mehr, als ihren Vater zu finden. Der in Deutschland stationierte US-Soldat musste kurz nach Lindas Geburt zurück in die USA - die junge Frau hat ihren Vater nie richtig kennengelernt.

Für Sat.1 ist "Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich" ein wichtiges Format, kam es doch auch zuletzt noch regelmäßig auf mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das gelingt längst nicht mehr allen Formaten des Senders. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag zuletzt nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Daten allerdings bei weniger als 8 Prozent.