Rund 90 Menschen arbeiten inzwischen für die Produktionsfirma Drive Beta, die vor allem für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. In diesem Jahr produzierte das Team von den beiden Gründern Hannes Jakobsen und Johannes Middelbeck neben dem lang laufenden Funk-Projekt "Tru Doku" unter anderem eine Doku-Serie über Bodybuilderinnen für die ARD-Mediathek, Stücke für die neue ZDF-Reihe "Die Spur" oder auch "Too toxic to handle" für die ZDF-Reihe "37 Grad Leben". In diesem Jahr produzierte man mit "Watch Me" für ZDFneo außerdem erstmals eine eigene fiktionale Serie. Nun stellt sich das Führungsteam der Produktionsfirma neu auf.

So befördert man Franca Fischer zur Head of Development, sie führt ab dem kommenden Jahr alle Neuentwicklungen und leitet das sechsköpfige Development Team. In ihrer neuen Rolle berichtet sie an Gründer und Chief Creative Officer Johannes Middelbeck, der neben seiner Verantwortung für das Neugeschäft zuletzt als Headautor und Showrunner aktiv war. Neben der strategischen Arbeit wird sich Middelbeck 2024 der Realisierung wichtiger Produktionen widmen.

"Ich arbeite seit über drei Jahren mit Franca im Development zusammen. Sie ist eine der leidenschaftlichsten und kreativsten Inhaltemacherinnen, die ich kenne und hat die Drive Beta Development DNA zu 100% verinnerlicht. Ich freue mich auf tolle Stoffe und Formate, die Franca in ihrer neuen Rolle gemeinsam mit ihrem Team entwickeln wird", sagt Middelbeck.

© Drive Beta Das Führungsteam von Drive Beta ab 2024

Yann Thönnessen übernimmt zudem als neuer Head of Hochkant die Verantwortung für alle TikTok- und Instagram-Formate und bündelt in seinem etwa 20-köpfigen Team die Kompetenz für digitale Distribution. Zuvor leitete er das YouTube-Projekt "Hundert Hektar Heimat" (Funk/MDR) und absolvierte den berufsbegleitenden Master in Entertainment Producing an der IFS Köln. Als Head of Hochkant tritt er die Nachfolge von Friederike Schiller an, die nach vier Jahren im Leitungsteam bei Drive Beta zu "Zeit Online" wechselt, um dort ein neues Hochkant Ressort aufzubauen.

Auch Philine Schmitz-Lenders steigt in die Führungsebene von Drive Beta auf. Als Head of People and Culture soll sie ab dem kommenden Jahr alle Themen rund um Personal- und Talentmanagement, New Work und Unternehmenskultur vorantreiben. Neben den genannten Neuzugängen besteht das Führungsteam aus COO Florian Schumann, Head of Documentary Catherine Harwardt sowie Head of Entertainment Sandra Delasauce. Mit Nicolas de Leval Jezierski gibt es zudem noch einen personellen Neuzugang fernab des Führungsteams. Er wird ab März 2024 Creative Director bei der Produktionsfirma, zuvor arbeitete er bei Labo M.

Gründer und Geschäftsführer Hannes Jakobsen sagt zum personellen Umbau: "Es macht mich sehr stolz, wie viele zentrale Führungspositionen wir mit internen Kräften besetzen konnten. Das bestätigt uns vor allem in unserer Recruiting- und Nachwuchsarbeit, in die wir bei Drive Beta in den letzten fünf Jahren viel Arbeit gesteckt haben. Fachlich und menschlich haben wir ein sehr starkes Führungsteam aufgestellt, mit dem wir voller Tatendrang und Optimismus in ein Jahr 2024 starten, das von TikTok bis Highend-Dokuserie und KI Experimenten wieder viel zu bieten haben wird!"