Nach dem Erfolg von "Roadtrip Amerika" hat Kabel Eins schnell eine Fortsetzung der Dokusoap mit den Köchen Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmuş in Aussicht gestellt. Nun steht der Ausstrahlungstermin der zweiten Staffel fest: Der Privatsender wird die vier neue Folgen ab dem 1. Februar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Dazu kommt noch eine Bonus-Folge mit Best-Of-Szenen aus beiden Staffeln, die von den Köchen kommentiert werden. Bei Joyn steht die nächste Folge jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereit.

In "Roadtrip Amerika 2 - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" begeben sich Rosin, Kumptner und Güngörmuş zum zweiten Mal auf einen Abenteuer-Camping-Trip durch die USA. Diesmal wollen sie die Ostküste Amerikas erkunden: Es geht von New York über North Carolina und Tennessee nach Louisiana. Auf ihrer Fahrt suchen sie erneut nach "dem Leckersten, was die USA zu bieten hat, stellen sich nervenaufreibenden Herausforderungen und lernen dabei Land und Leute auf ganz besondere Art und Weise kennen", wie es in der Beschreibung heißt.

Die erste Staffel der Sendung war im vergangenen Jahr mit im Schnitt mehr als sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein schöner Quoten-Erfolg für Kabel Eins. Produziert wird "Roadtrip Amerika" von Tower.