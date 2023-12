© Zattoo

"Mit dem Start der zusätzlichen Sender in unserem linearen Programm erweitern wir unsere Reichweite an verfügbaren themenspezifischen Inhalten deutlich. In diesem Jahr haben wir bereits über 25 solcher FAST-Sender hinzugefügt und planen, unser Angebot auch in 2024 weiter auszubauen", sagt Constanze Gilles, Leiterin des Direct-to-Consumer Geschäfts bei Zattoo. "Vor allem mit Blick auf den kommenden Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs ist ein solches Angebot ein weiteres Argument für Kabelkunden, auf modernes Internetfernsehen umzusteigen. So sind beispielsweise in unserem neuen und günstigen Abo-Modell Zattoo Smart HD alle diese Sender bereits enthalten."

Und darum geht’s inhaltlich bei den Kanälen: "Terra Mater Wild" ist ein noch recht junger Kanal, der von den Terra Mater Studios und Autentic erst vor wenigen Wochen gestartet wurde. Zu sehen gibt’s da Tierdokus und Naturfilme. Naruto ist wenig überraschend ein Kanal für Anime-Fans, bei dem die gleichnamige Serie ohne Unterbrechung zu sehen ist. Bei Strongman Champions League gibt es verschiedene Strongman-Wettbewerbe aus der ganzen Welt zu sehen. Craction TV hat sich auf Action- und Krimiserien sowie True-Crime-Geschichten spezialisiert. Die Inhalte der Kanäle Top True Crime und Top Filme dürften selbsterklärend sein.