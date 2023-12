am 13.12.2023 - 10:53 Uhr

Fans von Teddy Teclebrhan können sich den 20. Februar schon mal in den Kalender eintragen: An diesem Tag bringt Prime Video nämlich "Die Teddy Teclebrhan Show" an den Start. Direkt zum Auftakt zeigt der Streamingdienst zwei der insgesamt zunächst sechs angekündigten Folgen, die Prime Video als "Comedy-Personality-Show" bewirbt.

Begleitet von der Live-Band mit Lillo Scrimali, will Teddy das Publikum mit seinen Figuren Antoine, Percy und Ernst Riedler sowie Gästen und Musik-Acts unterhalten. Neben zahlreichen Show- und Comedyeinlagen, die "mal mehr, mal weniger geplant" sein sollen, tritt der Entertainer mit seinen Gästen im Stotzenhof auf: ein Studio mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Stationen aus Teddys Leben.

Produziert wird die Show von Leonine Studios zusammen mit der von Teddy Teclebrhan neu gegründeten Firma KOFBELU. Executive Producerin ist Nina Etspüler, Creative Producer ist Bob Heinemann. Johannes Spiecker führt Regie, Claudius Pläging zeichnet als Autor zusammen mit Teddy Teclebrhan für die Showbücher verantwortlich.

Leonine zeichnete in der Vergangenheit übrigens auch schon für die Prime-Video-Comedyshow "One Mic Stand" verantwortlich, bei der Teddy Teclebrhan als Moderator fungierte. Über die erste Staffel kam das Format allerdings nicht hinaus.