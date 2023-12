am 13.12.2023 - 10:48 Uhr

Joyn hält die Zahl neuer Reality-Produktionen weiter hoch. Nachdem in den vergangenen Monaten schon Formate wie "Calvin am Goldstrand", "Party Workers" oder "Good Luck Guys" gestartet wurden, soll aktuell "Forsthaus Rampensau" für Rekorde sorgen (wir berichteten). Für Januar hat der Streamer nun eine neue Produktion aus dem Hause Cheerio Entertainment in Aussicht gestellt: "Reality Backpackers".