Die Geschichte eines rätselhaften Verschwindens erzählt Netflix in einer deutschen Serie namens "Das Signal" ab März. Das Mystery-Drama, das der Streamer als Limited Series ankündigt, soll aus vier Episoden bestehen und ab dem 7. März verfügbar gemacht werden. Umgesetzt wurde "Das Signal" von Bon Voyage Films, Fahri Yardim war einer der Produzenten. Ebenfalls produziert haben Christian Springer, Amir Hamz und Johannes Jancke. Nadine Gottmann und Sebastian Hilger hatten die Idee zur Serie, Gottmann hat die Bücher zusammen mit Kim Zimmermann und Hauptdarsteller Florian David Fitz geschrieben.

Fitz ist in den vier Folgen als Sven zu sehen, der mit seiner kleinen Tochter vergeblich am Flughafengate wartet. Eigentlich wollte er dort seine Frau abholen. Eigentlich war es für sie (Peri Baumeister) nur ein kleiner Flug. Denn Weltraumforscherin Paula ist nach vielen Monaten in der Umlaufbahn sicher auf der Erde gelandet. Der kurze Flug zurück zur Familie schien da ein Klacks zu sein.



Aber sie kommt eben nie an. Ihr Flugzeug: Vom Erdboden verschluckt. Während Sven versucht, seine Tochter vor der schrecklichen Erkenntnis zu schützen, greift er nach jedem Strohhalm, der sich ihm bietet. Und plötzlich, so scheint es, wird er fündig: Paula hat ihm ein Rätsel hinterlassen, einen roten Faden, dem Sven nun folgt. Doch je mehr er an ihm zieht, desto mehr bricht sein Leben ein, desto größer werden das Rätsel und die Bedrohung für ihn und Charlie und am Ende für die ganze Welt. Es scheint, als hätte Paula im Weltall eine "unglaubliche Entdeckung" gemacht.

Yuna Bennett, Hadi Khanjanpour, Sheeba Chadha, Katharina Schüttler, Nilam Farooq, Meret Becker und als Gast Katharina Thalbach sind in weiteren Rollen zu sehen. Die Produktionsfirma Bon Voyage Films setzte zuletzt Formate wie "Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers" oder "SaFahri" um. Sie hat ihren Sitz sowohl in Hamburg als auch in Berlin.