Es war eine wilde erste Staffel von "Kühlschrank öffne dich", was vor allem daher rührte, dass während der Produktion einige Coronafälle auftraten und somit personell vor der Kamera improvisiert wurden musste. Vielleicht auch diesem Umstand geschuldet, ging der von Sat.1 im April und Mai 2022 erstausgestrahlten ersten Staffel zum Ende hin mit nur noch etwas mehr als fünf Prozent in der Zielgruppe die Luft aus. Dabei lief es zuvor mit teils sieben Prozent doch recht gut. Wohl auch deshalb wurde schon eine zweite Staffel hergestellt, die nun zum Jahresstart in Sat.1 zu sehen sein werden.

Weniger überraschend ist, dass Sat.1 das Format mittwochs und beginnend am 3. Januar um 20:15 Uhr zeigt – also dort, wo "The Taste" schon stark unterwegs war. Die erste Staffel von "Kühlschrank öffne dich" lief übrigens noch donnerstags. Auch am Konzept wurde ein bisschen geschraubt. Zumindest dem ursprünglichen Plan nach sollten in Staffel eins Alexander Kumptner und Hanna Reder als Duo gegen wechselnde Profi-Koch-Duos antreten (für Kumptner musste in vier Folgen Alexander Herrmann einspringen, auch Reeder wurde schließlich positiv getestet und durch Lisa Angermann ersetzt).



In der zweiten Staffel, die wieder von Ruth Moschner moderiert und von Endemol Shine Germany produziert wird, gibt es nun kein festes Duo mehr, das gegen andere Profi-Köche antritt. Stattdessen sind es einfach zwei prominent besetzte Duos, die in den Wettstreit treten. Mit dabei sind: Johann Lafer, Peter Maria Schnurr, Cornelia Poletto, Nelson Müller, Daniel Gottschlich, Timo Hinkelmann, Hanna Reder, Ali Güngörmüş, Christian Henze, Robin Pietsch, Zora Klipp, Viki Fuchs, die Zwillinge Jennifer und Nathalie Dienstbach, Benno Ullrich, Lisa Angermann, Matthias Gfrörer, Richard Rauch, Maximilian Lorenz, Haya Molcho und Luki Maurer.

Zum Auftakt am ersten Januar-Mittwoch ist direkt eine Spezial-Folge geplant, in der Frank Rosin und Alexander Herrmann gegeneinander antreten. Auch für sie gilt: Sie müssen Leckeres kochen – aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die in diesen Haushalten lebenden Personen entscheiden dann auch, wem das bessere Essen gelungen ist.