Im Sommer angekündigt, nun auch im Programmplan angekommen. Direkt zu Jahresbeginn 2024 wird Vox das Format "Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" ausstrahlen. Das Original kommt aus Finnland, die deutsche Version wird von Jana Ina Zarrella moderiert. Jasmin, Laila und Daniel, die drei Teilnehmenden am Format, akzeptieren "die romantischte Deadline" im deutschen Fernsehen, wie es im PR-Sprech heißt. Konkret geht es darum, dass sie 50 Tage, also nicht einmal zwei Monate, Zeit haben, um eine Person zu finden, die sie heiraten wollen.

Vox verspricht für das Format jede Menge Romantik, echte Gefühlen, aber auch Enttäuschungen und ungeplante Entwicklungen. Zu sehen sein wird "Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" ab dem 9. Januar 2024 dienstags zur besten Sendezeit. Schon 2023 wurde bei Vox dienstags gekuppelt: In vier Folgen von "Herz an Bord", einer Sendung, die in Zukunft mit einer weiteren Staffel fortgesetzt werden soll. Die erste Staffel bescherte dem Privatsender eher mäßige knapp 5,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Gut möglich also, dass der Sender es diesmal dienstags mit einer etwas längeren Strecke romantischer Formate am Dienstag probieren will.

"Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" wird jedenfalls vier Mal zu sehen sein. Lead-Out des Formats ist ab dem 9. Januar dann "Hot oder Schrott" – die Allestester schließen sich demnach auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr an. Um Liebe geht es indes auch freitags im Januar. Startend am 5. Januar läuft dann zur Primetime eine neue Staffel (fünf Folgen) von "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" (wir berichteten). Und auch mit Steffen Henssler und Tim Mälzer gibt es Anfang 2023 ein Wiedersehen. Am ersten Sonntag des Jahres, also dem siebten Tag im neuen Jahr, läuft zur Primetime eine neue Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab".