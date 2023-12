Überraschung von Prime Video: Der Streaming-Dienst hat sich exklusive Übertragungsrechte für das größte Tennis-Turnier der Welt, das Grand Slam aus Wimbledon, gesichert. 2024 wird die im Juli für zwei Wochen laufende Veranstaltung erstmals dort gestreamt. Der Vertrag soll bis 2027 laufen. "Wimbledon ist das älteste Tennisturnier und eines der prestigeträchtigsten Sportereignisse überhaupt, mit einer langen Erfolgsgeschichte für deutsche Spieler:innen", sagt Alex Green, Managing Director bei Prime Video Sport, Europa. "Wir sind stolz darauf, allen Prime-Mitgliedern die exklusive Berichterstattung der Championships ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft anbieten zu können, zusätzlich zur exklusiven Übertragung der UEFA Champions League in Deutschland und unserem wachsenden Angebot an Original Sportdokumentationen."

Prime Video löst damit nach vielen Jahren Sky als Übertragungspartner von Wimbledon ab. Die tägliche Vor-Ort-Berichterstattung soll Übertragungen von mehreren Plätzen sowie eine Studio-Show umfassen. Das ist auch daher überraschend, weil Sky eigentlich erst 2022 einen neuen Rechtevertrag mit Wimbledon abgeschlossen hat. Das Turnier in diesem Sommer war das erste, das unter diesen Vertrag fiel. Nach nur einem Jahr ist Sky nun also raus. Offiziell heißt es dazu aus der deutschen Sky-Zentrale: "Unser umfangreiches und hochwertiges Sportrechteportfolio wird ständig angepasst und optimiert. Bei Wimbledon haben wir uns dazu entschieden, die Rechte nicht zu verlängern."



Möglicherweise hat Sky seine Jetons über einen gruppenweiten Deal nun schlicht anders verteilt. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass alle Sky-Länder großflächiger Partner der Herren- und Frauen-Tour im Filzball-Sport werden. Während die ATP in Deutschland wie bisher in gleichem Umfang und bis 2028 zu sehen sein wird, kommt die Frauen-Tour WTA hinzu. Die Rede war von über 80 Turnieren, die somit jährlich auf Sky Sport Tennis laufen sollen. Obendrein steigt Sky zum nächsten Jahr neu bei der Moto GP ein.

Prime Video wagt sich derweil in Deutschland auf neues Terrain – für den Streamer ist es aber kein gänzlich unbekanntes. Im Vereinigten Königreich hatte Prime schon umfassende Tennis-Rechte – unter anderem die ATP-Tour. Dort stieß die Tour auf eher geringes Interesse, sodass – so ist zu hören – sowohl die ATP als auch Amazon nicht übermäßige Lust auf eine Verlängerung hatten. In Deutschland kann Amazon mit dem Erwerb des Wimbledon-Turniers nun auch im Hochsommer, wenn die Fußball-Champions League pausiert, hochklassigen Live-Sport anbieten, wenn auch nur zwei Wochen.



Update, 9:07 Uhr: Amazon hat den Rechteerwerb bestätigt. Wir haben ein Statement von Prime nachträglich hinzugefügt.