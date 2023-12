Nachdem Sat.1 vor einem Jahr "Stars in der Manege" zurückgeholt hat, setzt der Sender zum Start ins neue Jahr erneut auf den Show-Klassiker. Allerdings versucht es Sat.1 diesmal auf einem neuen Sendeplatz: War "Stars in der Manege" zuletzt noch am Freitagabend zu sehen, läuft die Show diesmal dienstags - also dort, wo sonst eigentlich US-Serien beheimatet sind.

Konkret gibt es die neue Folge von "Stars in der Manege" am 2. Januar um 20:15 Uhr zu sehen. Sie läuft damit in Konkurrenz zur "3-Millionen-Euro-Wochen" von "Wer wird Millionär?", die die gesamte Woche über die RTL-Primetime in Anspruch nimmt. Die Moderation von "Stars in der Manege" übernimmt erneut Jörg Pilawa, der als "Zirkusdirektor" im Münchner Circus Krone diesmal Paul Janke, Cheyenne Pahde, Hardy Krüger jr., Sarah Harrison, Rúrik Gíslason, Fernanda Brandao, Michael Mittermeier und Jeannine Michaelsen begrüßt. Produziert wird die Sendung von Constantin Entertainment.

Die bisherige Quoten-Bilanz fiel eher ernüchternd aus: Zwar erreichte die erste Folge von "Stars in der Manage" vor einem Jahr in Sat.1 einen guten Marktanteil von 8,5 Prozent in der Zielgruppe, doch schon die zweite Folge tat sich mit nur noch 6,1 Prozent deutlich schwerer.

Zum Start ins neue Jahr setzt Sat.1 indes auch abseits der Zirkus-Show auf Shows: Neben dem Comeback von "Kühlschrank öffne dich!" am Mittwoch (DWDL.de berichtete) und dem "1% Quiz" am Donnerstag wird Sat.1 am Freitag, den 5. Januar um 20:15 Uhr die zweite Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" zeigen. Der Sendeplatz ist durchaus überraschend, schließlich ist die erste Folge der Musikshow mit Andrea Kiewel eine Woche zuvor noch mittwochs zu sehen.