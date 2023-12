"Beasts Like Us" heißt die erste österreichische Serie von Prime Video - und inzwischen gibt es auch einen Starttermin. Ab dem 14. Februar, als am Valentinstag, wird der Streamingdienst alle acht Folgen der Serie, deren Arbeitstitel zunächst "Followers" lautete, zum Abruf bereitstellen. Es handelt sich dabei um einen "übernatürlichen Genre-Mix aus Horror und Comedy", wie Amazon mitteilte.

Die Serie folgt folgt Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xiang), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) in einer neuen Para-Normalität. Monströse Kreaturen und Menschen leben mehr oder weniger harmonisch Seite an Seite - zumindest in der Theorie. Gleichzeitig kämpfen die vier jungen Erwachsenen inmitten des übernatürlichen Chaos mit den großen und kleinen Dramen des Erwachsenseins, der Liebe und damit ihren Platz in der Welt zu finden, auch wenn der Ausbruch eines Zombievirus gerne mal ein Date versaut.

In weiteren Rollen stehen unter anderem Armin Rohde ("Nachtschicht"), Thomas Mraz ("Kaiserschmarrndrama") und Valerie Sophie Körfer für "Beasts Like Us" vor der Kamera. Produziert wird "Beasts Like Us" von Rundfilm Für die Drehbücher zeichnen Peter Bruck und Ernest Gold ("Glück gehabt") verantwortlich. Marc Schlegel ("Sommer auf drei Rädern") wiederum führt Regie. Als Produzentin fungiert Constanze Schumann ("Inside America"), die gemeinsam mit Thomas W. Kienast ("Die Ibiza-Affäre") als Executive Producer fungiert.

"Die Serie zeichnet eine Welt, in der sich die Menschen an die tägliche Apokalypse gewöhnt haben", sagt Constanze Schumann. "Alle versuchen im übernatürlichen Chaos ihre kleinen Lebensprobleme zu lösen ohne dabei gebissen oder dämonisch besessen zu werden. Mit unserem Hauptcast haben wir ein wundervolles Ensemble gefunden, das unter der Regie von Marc Schlegel mit viel Witz und Herz unseren Figuren Leben einhaucht."