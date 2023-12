Während sich "Die Landarztpraxis" auf der Zielgeraden befindet, steht mit "Das Küstenrevier" bereits der nächste Serien-Neustart für den Sat.1-Vorabend in den Startlöchern. Dass Till Demtrøder, der bis 2010 fast 20 Jahre lang im ARD-"Großstadtrevier" zu sehen war, darin die Hauptrolle übernimmt, war bereits bekannt. Nun steht auch der Startttermin fest.

Die 80 Folgen umfassende Staffel startet am Donnerstag, den 11. Januar um 19:00 Uhr und damit nur einen Tag nach dem Staffel-Finale der "Landarztpraxis". Zu sehen ist die von Pyjama Pictures produzierte Serie danach immer montags bis freitags.

Im Mittelpunkt steht Harry Stein (Till Demtrøder), der Kriminalhauptkommissar in der kleinen Küstenstadt Küstritz ist. Zu seiner Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihre Heimat zurück, um im Küstenrevier gemeinsam mit ihrem Vater als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Doch die Idylle an der Ostsee trügt, denn Harrys Tochter bringt ein düsteres Geheimnis mit, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt. Daneben hat Harry noch ein weiteres Problem: Bürgermeisterin Natalie (Nicola Ransom) macht Pensionsbetreiberin Nele (Bianca Karsten) das Leben schwer - und zwar nur, weil Harry nicht auf Natalies Liebesavancen eingeht und stattdessen Interesse an Nele zeigt.

Ob die neue Serie beim Publikum verfängt, bleibt freilich abzuwarten. Mit der "Landarztpraxis" ist Sat.1 zwar bislang kein durchschlagender Erfolg gelungen, allerdings konnte die Serie die Reichweiten des Senders auf dem 19-Uhr-Sendeplatz in den zurückliegenden Wochen deutlich steigern. Jüngst gelang es einer Folge, die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu überspringen. Eine Fortsetzung mit dann 80 Folgen hat Sat.1 vor diesem Hintergrund bereits bestellt (DWDL.de berichtete).