am 14.12.2023 - 15:05 Uhr

Helene Fischer gehört nach wie vor zu den beliebtesten Musikerinnen im Land, ihre aufwändige Arena-Tour in diesem Jahr hat den Hype nochmal vergrößert. Die abermals gestiegene Popularität werden die Menschen in den kommenden Wochen auch im Programm der Öffentlich-Rechtlichen zu spüren bekommen. Bereits bekannt war, dass das ZDF am 1. Weihnachtsfeiertag die "Helene Fischer-Show" nach dreijähriger Corona-Pause zurückbringt. Fischer wird dann erneut durch die Show führen und mit zahlreichen Gaststars unterschiedliche Songs performen und Akrobatik liefern. Zuletzt sahen das fast sechs Millionen Menschen.

Und rund vier Wochen später gibt es auch im Ersten einen Helene-Fischer-Abend. Etwas überraschend hat man für Samstag, den 27. Januar, zur besten Sendezeit die "Helene Fischer Show" angekündigt. ARD-intern hat der MDR die Federführung für das Projekt übernommen. Doch was steckt hinter der Show, die genauso klingt wie das ZDF-Format? Helene Fischer wird darin wenig überraschend nicht noch einmal das gleiche veranstalten wie vier Wochen zuvor im ZDF.

Die Antwort ist simpel: Bei der ARD-Show handelt es sich um einen Konzertmitschnitt von Fischers diesjähriger Rausch-Tour, die sie durch zahlreiche Städte im deutschsprachigen Raum führte. Im Ersten soll das Konzert "ungekürzt und mit allen Hits" zu sehen sein, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Der preisgekrönte Filmemacher Paul Dugdale (Emmy Award, BAFTA) hat die Show eingefangen.

Mit der Rausch-Tour sorgte Helene Fischer im Sommer auch fernab ihrer musikalischen Gesangskünste für Schlagzeilen. Bei einem Konzert in Hannover verletzte sie sich bei einer Akrobatik-Einlage so sehr, dass der Gig abgebrochen werden musste. Leicht angepasst ging die Tour dann rund zwei Monate später weiter. Insgesamt spielte Helene Fischer 71 Konzerte im Rahmen der Tour - und bald ist das auch zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen.