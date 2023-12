Nach zwei Jahren wird ZDFneo seine Dramaserie "Sløborn" fortsetzen. Die dritte Staffel steht ab Freitag, den 2. Februar in der Mediathek bereit und wird abends ab 21:55 Uhr in voller Länge - also mit allen sechs neuen Folgen - ab 21:55 Uhr bei ZDFneo zu sehen sein.

Es handelt sich dabei zugleich um die letzte Staffel der Endzeitserie von Produzent und Regisseur Christian Alvart. "Mit der dritten Staffel erreicht 'Sløborn' ihren finalen und epischen Höhepunkt", sagt er. "Während die erste Staffel eine Katastrophenserie und die zweite ein intimer Survival-Thriller waren, taucht die Serie nun in die weite Welt der Post-Apokalypse ein. Unsere Figuren werden auf eine emotionale und extrem herausfordernde Reise geschickt, begleitet von Tragödien und einem hohen Preis auf allen Seiten."

Die dritte Staffel soll nun noch einmal grundlegende Fragen aufwerfen, etwa wie wir zum "Survival of the Fittest" stehen und welchen Stellenwert Kultur in einer veränderten Welt hat. "In den vier Jahren der Produktion und der nicht unerheblichen Entwicklungszeit davor habe ich die Figuren und ihre Darsteller lieben gelernt. Den Abschluss der Serie zu erleben, ist ein höchst emotionales Ereignis", so Alvart. "Mein oberstes Ziel war es, dem Zuschauer alle offenen Fragen zu beantworten und die Figuren befriedigend in die Welt ihrer Fantasie zu entlassen. In unsicheren Zeiten freue ich mich, eine Serie zu ihrem wohlverdienten Abschluss gebracht zu haben."

Zum Cast der Serie gehören wieder Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer, Adrian Grünewald, Lea van Acken, Aaron Hilmer und weitere. Hinter der Produktion steht Syrreal Entertainment zusammen ZDFneo, ZDF Studios, Tobis Film, Nordisk Film und Enter Film