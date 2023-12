Planänderung um 14 Uhr bei Vox: Anstelle der zunächst eingeplanten "Full House"-Folgen, setzt der Kölner Sender beginnend am 8. Januar nachmittags wieder auf das auf dem Sendeplatz bestens bekannte "Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?". Von der einstündigen Doku sind ab der zweiten Januar-Woche vorerst Wiederholungen aus dem Jahr 2021 eingeplant. Sie ersetzen "Full House" und somit Geschichten rund um XXL-Familien.

Diese waren zuletzt doch merklich unter Quotendruck geraten. Die zweite Staffel, die im November startete, knüpfte jedenfalls nicht an die Leistungen der ersten Folgen an. Bisher kamen die Episoden am frühen Nachmittag auf gerade einmal. 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Staffel eins hatte noch über sieben Prozent generiert. Die letzte "Full House"-Folge wird somit an diesem Freitag zu sehen sein.



Zwischen den Jahren und auch in der ersten Januar-Woche zeigt Vox am frühen Nachmittag ein Sonderprogramm. Zwischen Weihnachten und Silvester sind verschiedene Filme eingeplant. So laufen in der 14-Uhr-Stunde dann unter anderem "Hitch – Der Date-Doktor" oder "Tatsächlich…Liebe". Vom 2. bis 5. Januar greift derweil eine andere Strategie. In diesem Zeitraum dehnt Vox die sowieso schon üppige "CSI"-Schiene weiter aus. Ab 11:25 Uhr laufen dann täglich vier Folgen von "CSI: Miami" am Stück. In den Stunden zuvor wird schon in New York und Las Vegas ermittelt. Die Spurensicherer sind an den ersten Januar-Wochentagen folglich bis 15 Uhr im Einsatz.

Von der "Shopping Queen" und von "Zwischen Tüll und Tränen" gibt es im Anschluss nachmittags Wiederholungen zu sehen. Dabei greift Vox dann auf Folgen zurück, die im Jahr 2016 entstanden.