Privatsender Vox startet mit seinem TV-Lieferdienst ins neue Jahr. Bekannt war ja bereits, dass es am ersten Sonntag des neuen Kalenderjahres, also am 7. Januar, eine neue Folge von "Mälzer und Henssler liefern" ab zu sehen geben wird. Nun hat Vox zudem bestätigt, dass am 14. Januar eine neue Ausgabe von "Fuchs und Strohe liefern ab" geben soll. Von der Sendung lief bis dato nur eine Folge, die im September 2022 sonntags zur Primetime knapp acht Prozent generierte.

Offiziell übernehmen Viktoria Fuchs und Max Strohe auch diesmal beim Lieferdienst "die Urlaubsvertretung" von Mälzer und Henssler. Nach ihrem Unentschieden im ersten Duell müssen die beiden nun unter anderem norddeutsche Gerichte zubereiten. Außerdem werden sie von Steffen Hallaschka und seiner Frau Anne-Kathrin überrascht. Dem Verlierer des Duells blüht am Ende eine "demütigende Nachrichtenschalte", wie Vox umschreibt.



Musikalisch wird es bei Vox derweil am Samstag, 13. Januar ab 20:15 Uhr – und dann rund vier Stunden lang. Hier plant der Sender die Ausstrahlung der Ranking-Show "So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Songs". Für die Sendung haben die Meinungsforscher von Forsa die populärsten Songs der Deutschen ermittelt. So ist die Top 50 entstanden. Promis wie Marianne Rosenberg, Aleks Bechtel, Jasmin Wagner oder Thomas Anders sollen zudem "Insidergeschichten" liefern.

Eine Spezial-Woche hat derweil die "Shopping Queen" vor sich – und zwar an den Tagen, bevor das Dschungelcamp bei RTL startet. Ab dem 15. Januar dreht sich bei Vox nachmittags um 15 Uhr entsprechend alles um den "Dschungellook".