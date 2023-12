Während man sich bei "The Voice of Germany" in diesem Jahr dazu entschieden hat, die Coaches einmal komplett auszutauschen, setzt man beim Ableger "The Voice Kids" auf Kontinuität. Wie Sat.1 nun bekannt gab, werden auch im kommenden Jahr Lena Meyer-Landrut, Smudo & Michi Beck, Alvaro Soler und Wincent Weiss auf den roten Stühlen sitzen und bei den Blind Auditions ihr Nachwuchs-Team zusammenstellen.

Und auch bei der Moderation bleibt alles beim Alten: Erneut werden Thore Schölermannund Melissa Khalaj durch die Sendung, die von Bildergarten Entertainment produziert wird, führen. Die Aufzeichnungen für die neuen Folgen, die wie üblich im Frühjahr zu sehen sein dürften, starten bereits kurz nach dem Jahreswechsel am 7. Januar.

Michi Beck und Smudo waren mit ihren Schützlingen in den vergangenen beiden Jahren siegreich, der letzte Sieg von Lena Meyer-Landrut datiert hingegen schon aufs Jahr 2015, während Alvaro Soler und Wincent Weiss bislang noch nie als siegreiche Coaches aus einer Staffel hervorgingen.

Das Format hat seinen Zenit wie das "The Voice"-Franchise insgesamt zwar bereits überschritten, bescherte Sat.1 im vergangenen Jahr aber trotzdem weit über dem Senderschnitt liegende Marktanteile von im Schnitt 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen, bei im Schnitt knapp 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Linearen. Die Online-Abrufe sind in diesen Zahlen nicht enthalten.