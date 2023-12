Die Zeichen beim "Tatort" stehen zum Jahresende auf Veränderung: Erst am Dienstag hatte der HR bekannt gegeben, die Reihe mit den Ermittlern Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) nach fast zehn Jahren einzustellen (DWDL.de berichtete). Zu personellen Veränderungen kommt es auch in Dortmund und Franken. Und nun hat der NDR bekanntgegeben, dass auch Maria Furtwängler als Kommissarin Charlotte Lindholm künftig neue Wege einschlagen wird.

Demnach kehrt Lindholm nach ihrer Strafversetzung nach Göttingen zurück zum LKA Hannover. Nach sechs Einsätzen in der Universitätsstadt, beginnend im Jahr 2019, bedeutet das gleichzeitig das Ende des Göttinger Teams um Anaïs Schmitz (Florence Kasumba). Der letzte Fall aus Göttingen wird am 11. Februar im Ersten zu sehen sein, ein Abschied wird es dann auch für Daniel Donskoy und Luc Feit, die dem Team bislang ebenfalls angehörten.

© NDR/Christine Schroeder Maria Furtwängler und Florence Kasumba waren seit 2019 gemeinsam zu sehen.

Lindholms Zeit in Göttingen soll nach NDR-Angaben mit einem "großen Finale" enden. Die Kommissarin ermittelt künftig wieder alleine, denn Teamwork ist nach wie vor nicht ihr Ding. Maria Furtwängler sagt zu den Veränderungen: "Charlotte Lindholm bricht einmal mehr auf zu neuen Ufern und bleibt eine rastlose Ermittlerin, die es nicht lange an einem Ort hält. Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach, die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet. Nun also wieder solo – ich bin gespannt, was Charlotte Lindholm auf ihrem Weg noch erlebt." Fest steht: Künftig ist Furtwängler als Kommissarin wieder in ganz Niedersachsen unterwegs.

Florence Kasumba hat derweil bereits einen anderen "Tatort" abgedreht, in dem sie als Anaïs Schmitz einmalig gemeinsam mit dem Bundespolizei-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring), ermittelt. Dieser Fall wird allerdings erst 2025 zu sehen sein. "Meine Rolle als Anaïs Schmitz war für mich eine interessante Herausforderung und ich mochte es sehr, die Figur zu entwickeln und zu spielen. Ich freue mich, auch mit Wotan Wilke Möhring als Kommissar und Anaïs Schmitz als Ko-Ermittlerin eine neue Kriminalgeschichte des ‚Tatorts‘ zu erzählen. Jetzt blicke ich auf neue, spannende Projekte und danke dem Team Göttingen für die Zeit beim ‚Tatort‘ in den letzten Jahren", sagt Kasumba.

NDR Fiction-Chef Christian Granderath sagt: "Das Team in Göttingen mit Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz an der Spitze hat ein Stück ‚Tatort‘-Geschichte geschrieben. Vielen Dank an Maria Furtwängler und Florence Kasumba und alle, die dazu beigetragen haben, die Folgen so spannend und eindringlich zu gestalten."