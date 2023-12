Warner Bros. Discovery schraubt zum neuen Jahr hin ein wenig an seinen Wrestling-Rechten. Dabei geht es um drei Programme, die All Elite Wrestling angehören. Die geringste Änderung erfährt dabei die Ausstrahlung von "AEW: Dynamite" – das Programm wird beginnend am 17. Februar immer schon einen Tag früher als bisher gewohnt gezeigt. DMAX zeigt die Shows dann immer schon in den Nächten auf Sonntag. Der Sendeplatz bleibt unverändert, los geht es gegen 0:20 Uhr. Discovery+ bietet die Episoden immer schon freitags ab 22 Uhr auf Abruf an.

Neu ab dem 8. Januar ist "AEW: Collision", das in der Nacht auf Dienstag um 0:20 Uhr beim Männersender zu finden ist – und dienstags ab 18 Uhr auf Abruf bei Discovery+. "AEW: Collision" ersetzt dabei "AEW: Rampage", das letztmals am 1. Januar um 0:20 Uhr bei DMAX zu finden sein wird. Weitere Folgen des Formats finden sich ab dem 8. Januar dann nur noch auf Discovery+ - sie sollen jeweils montags um 22 Uhr freigeschaltet werden.



Discovery+ bietet bei den Sendungen auch die Möglichkeit, den amerikanischen Originalkommentar zu hören. Der deutsche Kommentar kommt von Günter Zapf und Mike Ritter. Eigenen Angaben zufolge will die AEW, die 2019 gegründet wurde, eine "Alternative zum Mainstream-Wrestling" sein und der Branche "frischen Wind und neue Energie" verleihen.