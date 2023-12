Der neue Free-TV-Sender DF1 wird ab Januar neue Free-TV-Heimat der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Auf eine entsprechende Zusammenarbeit hat sich DF1 mit der Deutschen Telekom geeinigt, wie am Donnerstag bestätigt wurde. Demnach wurde eine langfristige Vereinbarung bis 2028 getroffen. Über einen entsprechenden Deal war zuletzt bereits spekuliert worden.

Anstelle von ServusTV, das Ende des Jahres den Sendebetrieb in Deutschland einstellen wird, wird nun also DF1 in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche live übertragen, in der Regel sonntags. Die erste Ausstrahlung ist für den 7. Januar geplant. In den Playoffs wird DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen und damit bis zu 21 Playoff-Spiele zeigen.

Die Telekom hält die DEL-Rechte noch bis zur Saison 2027/28. Die Sublizenz der Telekom mit ServusTV lief ursprünglich nur bis Saisonende 2023/24. "Wir sehen DF1 als spannenden neuen Partner im Free-TV-Markt und freuen uns, dass wir eine langfristige Vereinbarung schließen konnten", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "So sichern wir für die Liga bis 2028 die FreeTV Präsenz und haben für die Weiterentwicklung des TV Produkts Eishockey Planungssicherheit gemeinsam mit einem ambitionierten Partner im Sport-Free-TV-Markt.

"Mit dieser Zusammenarbeit möchte DF1 das Eishockey in Deutschland langfristig fördern und den Fans, die diesen Sport lieben, unvergessliche Momente liefern", erklärte David Müller, Geschäftsführer von DF1 Medien. Und auch bei der DEL zeigt man sich zufrieden. Für die Eishockey-Fans ändere sich mit Blick auf die Übertragungen von den Spielen nichts, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, "weder der Programmplatz noch die hohe, von MagentaSport verantwortete Präsentationsqualität".

Auch abseits der DEL wird DF1 viele Sportinhalte zeigen - nicht zuletzt durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst DAZN (DWDL.de berichtete). Auch die Verantwortung für die Vermarktung des Werbeinventars wurde in die Hände von DAZN Media gelegt.