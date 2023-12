am 21.12.2023 - 16:32 Uhr

Die RTL+-Realityshow "Stranger Sins", in der Kleidung eine solche Rarität ist, dass sie nur selten vorkommt, wie DWDL.de im zurückliegenden Sommer beobachtet hat, geht weiter. Seit Kurzem sucht die Produktionsfirma RTL Studios Kandidatinnen und Kandidaten für weitere Folgen. Gegenüber DWDL.de bestätigt eine Sprecherin von RTL+, dass man "Stranger Sins" wegen "des Erfolgs" der ersten Staffel gerne fortsetzen möchte. Entsprechend sei das Casting gestartet.

Die Absichtserklärung mit dem Format weiter zu machen, ist aber noch keine absolute finale Bestätigung für eine weitere Staffel. Aus Köln heißt es: "Ob und wann es dann mit 'Stranger Sins' in die 2. Staffel geht, geben wir rechtzeitig bekannt." Denn ob diese realisierbar ist, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sich genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die pikante Sendung finden.



Das Konzept: In Staffel eins nahmen acht Paare teil, die ihre sexuellen Fantasien bisher nicht vollends ausgelebt haben – etwa weil ihnen der Mut dazu fehlte. In der Sendung, die die Macherinnen und Macher stets auch als (S)Experiment bezeichneten, sollte ihnen ein entsprechender Raum geboten werden, um ihren Begierden nachzukommen. Unterstützend zur Seite standen auch drei Experten auf dem entsprechenden Gebiet.

Die erste Staffel, die RTL+ im Hochsommer veröffentlichte, bestand aus acht Folgen – die letzten beiden wurden in der zweiten August-Woche präsentiert. "Das Format aus dem Hause RTL Studios bedient zwar auch eine gewisse Art des Voyeurismus, ist aber an keiner Stelle billig. Wer auf klassisches Trash-TV mit viel Sex gehofft hat, dürfte also enttäuscht werden", urteilte DWDL.de im Sommer. Wie viele Menschen die Erotik-Reality letztlich abgerufen haben, gibt RTL wie üblich nicht bekannt. Eine Free-TV-Auswertung der Produktion fand bisher nicht statt.