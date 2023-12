am 24.12.2023 - 08:31 Uhr

Für Personen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren ist ein neues Beziehungs-Coaching-Format, das im kommenden Jahr in der ZDF Mediathek und im linearen Programm von ZDFneo zu finden sein wird: "Love Hunters" ist ein Online-first-Format und wird mit vier Folgen ab dem 7. Februar abrufbar sein. ZDFneo zieht mit einem ersten Doppelpack am späten Abend des 7. Februar (ab 23:40 Uhr) nach. Den zweiten Dreierpack gibt es am 18. Februar linear zu sehen; ab 23:50 Uhr.

Hinzugezogen werden auch spezielle Expertinnen und Experten, etwa Wedding-Planer Eric Schroth oder die aus "Let's Dance" bekannten Erich Klann sowie Oana Nechiti. Markus Heidmeier ist Produzent des Formats, hinter dem die Produktionsfirma Kanakfilm steht. Yelda Türkmen arbeitete als Showrunnerin und Produzentin.