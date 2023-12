Wolfgang Schäuble ist tot. Der dienstälteste Bundestagsabgeordnete und frühere Minister starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren. Der CDU-Mann hat die deutsche Politik in den vergangenen 50 Jahren geprägt wie nur wenige andere. Neben den Nachrichtenkanälen ntv und Welt, die sich dem Thema ohnehin widmen, werden sich auch noch andere Sender an diesem Mittwoch mit Schäuble beschäftigen und haben entsprechende Programmänderungen angekündigt.

Das Erste etwa zeigt im Anschluss an die "Tagesthemen" um 23:45 Uhr den 45-minütigen Nachruf "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik" vom SWR. Der Dokumentarfilm "Udo Lindenberg & das Panikorchester" verschiebt sich entsprechend nach hinten. Der Nachruf ist im SWR Fernsehen bereits um 20:15 Uhr zu sehen. Im ZDF läuft der Schäuble-Film "Der badische Preuße" ab 22:15 Uhr, dauert aber auch nur 15 Minuten. Die erste Folge von "Die zweite Welle" beginnt daher erst um 22:30 Uhr.

Etwas umfassender fallen die Programmänderungen beim Ereignis- und Dokusender Phoenix aus. Bereits zwischen 17:15 und 17:45 Uhr gibt es eine von Tina Srowig moderierte Sondersendung zu sehen, in der man sich mit der Karriere und dem politischen Erbe von Wolfgang Schäuble befassen will. Geplant sind Einschätzungen und Gespräche unter anderem mit Volker Kronenberg, Universität Bonn, sowie Live-Schalten unter anderem mit Constanze Abratzky nach Berlin und aktuelle Reaktionen zum Tod, so will man auch den aktuellen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu Wort kommen lassen.

Im Anschluss an die Sondersendung wird Phoenix das Porträt "Mensch Schäuble! - Einheitsmacher, Streiter, Steuermann" zeigen. Dieser Film soll Einblicke in Schäubles Laufbahn und seinen unverkennbaren Einfluss auf die deutsche und europäische Politik geben. Um 18:30 Uhr läuft "Phoenix persönlich: in Erinnerung - Wolfgang Schäuble zu Gast bei Inga Kühn".