am 29.12.2023 - 09:43 Uhr

Der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest wird auch 2024 wieder von Barbara Schöneberger präsentiert. Das hat die ARD offiziell bestätigt. Demnach steigt "Das deutsche Finale 2024" am Freitag, den 16. Februar in Berlin im Ersten. Bei der Wahl des Sendeplatzes haben sich die Verantwortlichen - wie schon in diesem Jahr - erneut für den späten Abend entschieden: Los geht es demnach um 22:05 Uhr.

Überraschend kommt die Personalie indes nicht, schließlich war Barbara Schöneberger schon vor Monaten in einem Bewerbungsaufruf für den ESC-Vorentscheid zu sehen. Da lag die Vermutung nahe, dass sie abermals die Moderation der Show übernehmen wird. Für ihre Moderation beim diesjährigen Vorentscheid war Schöneberger im Herbst sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.

Im Vorfeld des kommenden Vorentscheids wird die ARD allerdings anders verfahren als zuletzt: Geplant ist ein mehrteiliges, vorwiegend für die Mediathek produziertes Doku-Format mit dem Titel "Ich will zum ESC!", hinter dem die Produktionsfirma Bildergarten Entertainment steht (DWDL.de berichtete). Darin arbeiten die frühere ESC-Siegerin Conchita Wurst und der ehemalige "The Voice"-Coach Rea Carvey mit 15 Talenten zusammen. Am 8. Februar darf das Publikum im Rahmen des Formats entscheiden, wer die Chance hat, im deutschen Vorentscheid aufzutreten.

Schweden ist 2024 Gastgeber des "Eurovision Song Contests", der wie üblich in der zweiten Mai-Woche stattfindet. Das Finale ist für den 11. Mai angesetzt. Das Motto des Musikwettbewerbs lautet diesmal "United by Music".