am 29.12.2023 - 10:27 Uhr

Ein neues Gesicht am Rosenmontag im Ersten: 2024 wird erstmals Freddie Schürheck gemeinsam mit Stefan Kleinehr den Rosenmontagszug aus Düsseldorf kommentieren. Schürheck, seit mehreren Jahren Morningshow-Moderatorin bei der jungen WDR-Welle 1Live, folgt damit auf Steffi Neu, die in diesem Jahr zusammen mit Kleinehr am Mikrofon saß. Als Reporter fungiert erneut Sebastian Auer.

Die Übertragung aus Düsseldorf bildet auch 2024 wieder den Abschluss der Rosenmontagszug-Übertragungen im Ersten. Los geht es am 12. April zunächst wie gewohnt mit dem Zug aus Mainz, der diesmal unter dem Motto "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein" steht. Die Übertragung beginnt um 12:10 Uhr. Vor der Kamera setzt der Sender unter anderem auf Anna Lena Dürr und Arndt Reisenbichler.

Ab 14:00 Uhr folgt schließlich der Kölner Rosenmontagszug, der im Ersten erneut von Monika Salchert und Thorsten Schorn kommentiert wird. Zum ersten Mal als Reporter dabei ist der Kölner Komiker und Schauspieler Martin Klempnow, der Stimmungsbilder aus dem närrischen Volk liefern soll. Darüber hinaus meldet sich Reporterin Svenja Kellershohn mit Eindrücken vom Zugweg, während "Morgenmagazin"-Moderatorin Anna Planken vom Zugleiterwagen berichtet.

Auf eine Neuerung müssen sich unterdessen die Fans der abendlichen TV-Sitzung "Karneval in Köln" einstellen. Nach 17 Jahren übergibt der bisherige Moderator Joachim Wüst das Mikrofon an Marcus Gottschalk. Er ist bereits seit 2015 für das Protokoll des Kölner Dreigestirns verantwortlich und hat in der Vergangenheit unter anderem schon bei der Prinzen-Garde moderiert.