In den vergangenen Wochen kehrte das langjährige Sat.1-Sendergesicht Hugo Egon Balder mit Wiederholungen von "Genial Daneben" zurück ins Programm des Unterföhringer Privatsenders. Die gezeigten Folgen erzielten bei den klassisch Umworbenen zwischen rund vier und rund acht Prozent, also bei Weitem nicht immer gute Ergebnisse. Am Donnerstag dieser Woche liefen nun planmäßig die letzten Wiederholungen der Impro-Comedy, ab Januar werden alte Folgen von "Mein Mann kann" Lead-Out des donnerstäglichen "1 % Quiz" beim Privatsender.

Für Mitte Januar ist nun der Start von Re-Runs eines weiteren einstigen Balder-Formats programmiert. Beginnend am Donnerstag, 18. Januar um 22:20 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit "Richtig witzig". Unterschiedliche Comedians erzählen in dem Format Witze – und duellieren sich quasi im Witzeduell. Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger sind Teil der vor rund fünf Jahren produzierten Sendung.



Was eint beide Formate? Sowohl "Genial Daneben" als auch "Richtig witzig" erfahren eine Neuauflage. "Genial Daneben" lief 2023 bereits mit einer neuen Staffel bei RTLzwei – für 2024 ist auch ein Comeback von "Richtig witzig" in Aussicht gestellt worden. Wann die Ausstrahlung der neuen Folgen von "Genial daneben" und "Genial witzig" erfolgen wird, steht bislang noch nicht fest. Von "Genial Daneben" sind zwölf frische Ausgaben im kommenden Jahr geplant.

Mit "Glücksrad" hat RTLzwei zudem noch ein weiteres Sat.1-Urgestein im Angebot – und zwischenzeitlich lief mit der "Südklinik am Ring" ein Nachmittagsprogramm beim Sender, das über viele Jahre in sehr ähnlicher Form als "Klinik am Südring" in Sat.1 beheimatet war.