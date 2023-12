"Nach einem Jahr gehen unsere Börsenschalten heute zu Ende", postete Fernsehjournalist Daniel Koop am Freitagvormittag auf seinem Instagram-Account. Damit bestätigte Koop, der nicht nur seit Jahren bekannter On-Air-Reporter von Welt TV ist, sondern seit Anfang 2023 mit seinem Unternehmen Daniel Koop Finance TV GmbH pro Tag bis zu 25 Live-Schalten von der Frankfurter Börse realisierte, was DWDL.de schon Ende November berichtet hatte: Die zum Jahreswechsel anstehenden Veränderungen bei der Finance-Berichterstattung des Newssenders aus dem Hause Axel Springer.

© Welt Dietmar Deffner & Holger Zschäpitz

Weiter sagte sie: "Insbesondere bei Themen wie Immobilien und Geldanlage können wir unseren Zuschauern nicht nur externe Meinungen, sondern dank der Gesamtredaktion von Welt und Welt am Sonntag vor allem auch exklusive Analysen und Einschätzungen unserer eigenen Experten bieten. Das werden wir auch in Zukunft weiter stärken und ausbauen." Ob das dann aber noch via Schalte direkt von der Börse in Frankfurt passiert oder verstärkt aus dem Studio in Berlin, wird erst das kommende Jahr zeigen.