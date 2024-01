am 01.01.2024 - 09:28 Uhr

Es besitzt inzwischen bereits eine gewisse Tradition, dass ProSieben am Neujahrstag den Starttermin für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" verrät. Auch 2024 macht der Sender diesbezüglich keine Ausnahme und hat das Datum genannt, von dem an sich Heidi Klum auf ihre neuerliche "Topmodel"-Suche begeben wird.

Los geht die nunmehr 19. Staffel des Dauerbrenners am 15. Februar. Wie gehabt wird ProSieben auch die neuen Folgen der Produktion von Redseven Entertainment wieder donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen.

Während der Sendeplatz keine Überraschung darstellt, wird es inhaltlich zu einigen Veränderungen kommen, schließlich liegt der Fokus fortan nicht mehr alleine auf Frauen. Stattdessen konnte sich jede oder jeder beworben, der zum Drehstart seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Es spiele "keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen", erklärte der Sender.

Ob das neue Konzept aufgeht, können die Fans ab Februar beurteilen. Auch für Heidi Klum ist die neue Zusammensetzung des Casts ungewohnt. "Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind", sagte sie. "Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr."