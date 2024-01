Burda stellt den Erscheinungstag des "Focus" um und wird sein Nachrichtenmagazin ab Februar wöchentlich schon am Freitag auf den Markt bringen - und nicht mehr, wie seit 2015 üblich, samstags. Die erste Freitags-Ausgabe des "Focus" erscheint am 9. Februar.

Entsprechende Pläne hat Chefredakteur Georg Meck gegenüber der dpa angekündigt. Der neue Erscheinungstag sei "Teil unserer Offensive für noch mehr Durchschlagskraft, publizistisch wie ökonomisch", erklärte Meck, verwies aber auch auf das zunehmende Problem der pünktlichen Zustellung. "Freitags", so der "Focus"-Chefredakteur, "ist die Post noch zuverlässig."

Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem Schritt zugleich mehr potenzielle Käuferinnen und Käufer in den Läden. "Freitag ist klassisch der Tag, an dem sich Leute in Supermärkten und an Kiosken für das Wochenende bereit machen und ein Magazin mit nach Hause nehmen. Wir bieten den Menschen so Lektüre für das gesamte Wochenende, haben einen Verkaufstag mehr", sagte Co-Chefredakteurin Franziska Reich der dpa.

Ursprünglich kam der "Focus" immer montags in den Handel, vor einigen Jahren wechselte das Nachrichtenmagazin dann, wie der "Spiegel", auf den Samstag. Das digitale E-Paper des "Focus" erschien allerdings auch bisher schon am Freitagnachmittag.