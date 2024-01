Seit Jahresbeginn fungiert Kirsten Petersen bekanntlich als neue Programmgeschäftsführerin von Vox (DWDL.de berichtete). Den Sender wird sie aber auch in Zukunft mit bekannten Kollegen leiten: Wie Vox jetzt noch einmal bestätigte, bleiben sowohl Marcel Amruschkewitz als auch Iris Preiß an Bord, allerdings mit neuen Funktionen.

So steigt Marcel Amruschkewitz, der bereits seit 2006 auf verschiedenen Positionen bei Vox tätig ist und schon bisher mit Petersen im Duo de facto die Führung der Marke übernommen hat, zum Programmchef auf. In dieser Funktion wird er fortan die alleinige Verantwortung für alle non-fiktionalen Inhalte des Senders tragen - und das sind bekanntlich einige. Schon in der Vergangenheit verantwortete er in seiner Funktion als Chefredakteur und Unterhaltungschef Formate wie "Zum Schwarzwälder Hirsch" oder "Guidos Deko Queen".

Iris Preiß, die seit 2021 auf den Titel Senior Vice President Program Strategy & Programming hört, wird im Rahmen der Neuaufstellung ab sofort Strategie- und Planungschefin bei Vox und verantwortet weiterhin die fiktionalen Lizenzformate des Senders. Sie kam bereits 1994 zu dem Sender.

Erst vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass Kirsten Petersen neue Programmgeschäftsführerin von Vox wird - nach knapp zwei Jahren ohne dezidierte Geschäftsführung. Schon damals hatte Petersen explizit Marcel Amruschkewitz und Iris Preiß erwähnt und erklärt, zusammen mit ihnen und dem gesamten Vox-Team "unsere erfolgreichen Programmmarken kontinuierlich ausbauen, frische Akzente setzen und unsere rote Kugel weiter strahlen lassen" zu wollen.