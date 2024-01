Nachdem der Sonntags-Sendeplatz nach "RTL aktuell" zeitweise durch "Exclusiv - Weekend" belegt war, kehrt RTL sonntags nun wieder zu einstündigen Doku-Formaten im Vorabendprogramm zurück. Das betrifft auch die neue Staffel von "Martin Rütter - Die Welpen kommen", die zuletzt bereits um 16:40 Uhr lief, nun jedoch wieder sonntags um 19:05 Uhr zu sehen sein wird.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen des Tier-Formats mit Martin Rütter erfolgt ab dem 21. Januar. "Exclusiv - Weekend" ist bekanntlich schon seit Beginn der NFL-Übertragungen auf den ursprünglichen Sonntags-Sendeplatz um 17:45 Uhr zurückgekehrt.

Neuen Dokusoap-Stoff hält auch Vox bereit: Dort geht es ab dem 28. Januar sonntags um 18:10 Uhr mit der neuen Staffel von "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" weiter. Geplant sind vier Folgen, in denen es wieder um drei Duos und ein Reiseziel geht. In der Vergangenheit verzeichnete die Sendung meist solide Marktanteile um sechs Prozent in der Zielgruppe.

In dem Format entscheidet der Zufall, wer in welcher Preiskategorie einen Kurzurlaub verbringt. Passend zum Ferienbudget prüfen die Urlauber schließlich die Destination in den Bereichen Unterkunft, Ort, Ausflug und Gastronomie. Zum Auftakt der neuen "Urlauber"-Staffel geht es an die Amalfi-Küste.