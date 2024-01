am 05.01.2024 - 10:34 Uhr

RTLzwei wird noch im Januar eine kleine Sendefläcge für zwei Sitcom-Klassiker freiräumen - allerdings am Programmrand. Konkret ist geplant, dass der Privatsender noch im Januar sonntags zwei Stunden Sendezeit seiner "Hartz und herzlich"-Wiederholungen reduziert und stattdessen die Comedyserien "Wunderbare Jahre" und "Auf schlimmer und ewig" auf den Bildschirm zurückholt.

Ab dem 21. Januar läuft "Wunderbare Jahre" sonntags ab 11:15 Uhr in Doppelfolgen, "Auf schlimmer und ewig" folgt mit ebenfalls zwei Folgen eine Stunde später. Erst ab 13:15 Uhr geht's schließlich mit zwei Folgen der Reportage-Reihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" weiter.

"Wunderbare Jahre" wurde zwischen 1998 und 1994 gedreht und spielt Ende der 60er- bis Anfang der 70er-Jahre in den USA. Der inzwischen erwachsen gewordene Kevin Arnold (Fred Savage) blickt zurück auf eine turbulente Jugend in einer typischen amerikanischen Vorstadt - in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs mit ständig neuen aufregenden Abenteuern und Erfahrungen.

"Auf schlimmer und ewig" erzählte ab Mitte der 90er Jahre die Geschichte von Jack (Geoff Pierson) und seiner Frau Jeannie (Stephanie Hodge), die sich nach 16 Jahren Ehe trennen. Während Jack in ein kleines Apartment zieht, bleibt seine Noch-Ehefrau mit den drei Kindern im alten Haus wohnen - und alles, was Jack in seinem kleinen Apartment bleibt, ist ein Stoffhase, dem er sein Leid klagen kann. Produziert wurde die Serie von Ron Leavitt und Arthur Silver, die auch hinter der Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" standen.