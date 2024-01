am 05.01.2024 - 17:47 Uhr

Das ZDF hat einen Ausstrahlungstermin für die 19. Staffel seines Freitagskrimis "Der Staatsanwalt" bekanntgeben. Demnach laufen acht neue Folgen der Produktion von Odeon Film ab dem 16. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr. In der Hauptrolle ist weiterhin Rainer Hunold als Bernd Reuther zu sehen. Anika Baumann und Jannik Mioducki als Kommissare, Heinrich Schafmeister als Imbiss-Betreiber und Astrid Posner als Rechtsmedizinerin bleiben der Serie ebenfalls erhalten.

Zum Staffel-Auftakt wird Ralf Krug, Ingenieur auf einem Fahrgastschiff, kurz vor der Verurteilung wegen Mordes an Reederei-Inhaberin Diana Schroth freigesprochen. Später wird auch Martin Schroth ermordet. Krug ist wieder auf freiem Fuß, weil Buchhalterin Simone Christ in ihrer Zeugenaussage gelogen hatte. Oberstaatsanwalt Reuther, Hauptkommissarin Schröder und Oberkommissar Witte müssen das alte Verbrechen neu aufrollen und parallel den neuen Mordfall aufklären.

Mit teils mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gehörte "Der Staatsanwalt" auch im vergangenen Jahr wieder zu den beliebtesten Serien im ZDF. Eine Fortsetzung galt daher als Formsache. Im Anschluss an die Krimiserie läuft wieder "SOKO Leipzig". Die neuen Folgen werden zudem jeweils schon eine Woche vor der linearen Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitgestellt.

Neuen Krimistoff hält das ZDF indes auch abseits des Freitagabends bereit: So hat der Sender jetzt für Samstag, den 10. Februar eine neue Folge seiner Reihe "München Mord" in Aussicht gestellt. "A saisonale G'schicht" lautet der Titel des Falls, in dem Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held wieder gemeinsam als Kommissare vor der Kamera stehen.